Белова (Кирилова) Аксинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Кирилов Петр
Бракосочетание
28.01.1781
Муж: Белов Иван Петров
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.07.1783
Отец ребёнка: Белов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Петров
Рождение ребёнка
18.03.1787
Сын: Белов Кирил Иванов
Отец ребёнка: Белов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Кочюрова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Афимья Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Белов Николай Иванов
Отец ребёнка: Белов Иван Петров
Смерть
Неизвестно