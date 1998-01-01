Зинченко Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко Анастасия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Зинченко Павел Иванович

Мать: не указана

Смерть
1930
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