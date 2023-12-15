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Долбилов Афанасий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Долбилов Андрей Иванович

Мать: Долбилова Марфа Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1880

Жена: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1882

Дочь: (Долбилова) Параскева Афанасьевна

Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Долбилов Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1886

Сын: Долбилов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1888

Дочь: (Долбилова) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1891

Дочь: (Долбилова) Доминика Афанасьевна

Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1893

Дочь: Малышева (Долбилова) Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1895

Сын: Долбилов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1898

Сын: Долбилов Трофим Афанасьевич

Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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