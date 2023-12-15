Долбилов Афанасий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1880
Рождение ребёнка
21.07.1882
Дочь: (Долбилова) Параскева Афанасьевна
Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Долбилов Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1886
Сын: Долбилов Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1888
Дочь: (Долбилова) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1891
Дочь: (Долбилова) Доминика Афанасьевна
Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1893
Дочь: Малышева (Долбилова) Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1895
Сын: Долбилов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1898
Сын: Долбилов Трофим Афанасьевич
Мать ребёнка: Долбилова (Якушева) Варвара Ивановна