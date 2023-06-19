Эноктаева Наталья Павловна (Петровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эноктаева Наталья Павловна (Петровна)

Место рождения

Тюм-Тюм, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Эноктаев Павел (Петр) Васильевич

Мать: не указана

Тюм-Тюм, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.09.1882

Сын: мертворожденный

Отец ребёнка: Чашкин Евфимий Гаврилович

Рождение ребёнка
17.10.1883

Сын: Чашкин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Чашкин Евфимий Гаврилович

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Чашкина Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Чашкин Евфимий Гаврилович

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.02.1891

Сын: Чашкин Прокопий Ефимович

Отец ребёнка: Чашкин Евфимий Гаврилович

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чашкин Евфимий Гаврилович

Смерть
Неизвестно