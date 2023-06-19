Эноктаева Наталья Павловна (Петровна)
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Эноктаев Павел (Петр) Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1882
Сын: мертворожденный
Отец ребёнка: Чашкин Евфимий Гаврилович
Рождение ребёнка
17.10.1883
Сын: Чашкин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Чашкин Евфимий Гаврилович
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: Чашкина Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Чашкин Евфимий Гаврилович
Рождение ребёнка
10.02.1891
Отец ребёнка: Чашкин Евфимий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно