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Вольвач Федот Сергеевич
Вольвач Федот Сергеевич
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Древо
Место рождения
Новопрокоповка
Дата рождения
1897
Дата смерти
1898
Пол
Мужской
Отец
Вольвач Сергей Гаврилович
1862 г.р.
Мать
Вольвач (Кравченко) Мария Алексеевна
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Вольвач Сергей Гаврилович
Мать:
Вольвач Мария Алексеевна
Новопрокоповка
Смерть
1898
Новопрокоповка
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