Котов Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Алексей Викторович

Котов Алексей Викторович

avatar

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.04.1950

Дата смерти

10.04.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
06.10.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.1984

Дочь: Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
22.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
10.04.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close