Котов Алексей Викторович
Место рождения
Дата рождения01.04.1950
Дата смерти10.04.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1984
Дочь: Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.04.2018