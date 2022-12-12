Куренов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куренова Прасковья Кузьминична
Путково, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куренова Екатерина Васильвна
Мать ребёнка: Куренова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куренова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Куренова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куренов Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Куренова Прасковья Кузьминична
Смерть
Неизвестно