Куренов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренов Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куренова Прасковья Кузьминична

Путково, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куренова Екатерина Васильвна

Мать ребёнка: Куренова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куренова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Куренова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куренов Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Куренова Прасковья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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