Максимова Екатерина Александровна 21.08.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова Екатерина Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.08.1987

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1987

Отец: Максимов Александр Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Образование
2010
Москва, город федерального значения Москва
Московский государственный лингвистический университет
Образование
?.03.2017
Москва, город федерального значения Москва
Московский государственный лингвистический университет - присвоение ученой степени кандидата политических наук
Бракосочетание
29.08.2020

Муж: Шкуренко Дмитрий Аркадьевич

Москва, город федерального значения Москва

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