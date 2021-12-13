Максимова Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения21.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1987
Отец: Максимов Александр Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
2010
Московский государственный лингвистический университет
Образование
?.03.2017
Московский государственный лингвистический университет - присвоение ученой степени кандидата политических наук
Бракосочетание
29.08.2020