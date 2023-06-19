Земляков Павел Евдокимович
Место рожденияТульская область, воловский район, дер. Ленинка
Дата рождения29.09.1925
Дата смерти03.01.1974
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1925
Тульская область, воловский район, дер. Ленинка
Образование
1939
образование 6 классов с 1939 г.
Бракосочетание
27.?.1952
Бюро ЗАГС Первомайского района г. Москва
Вступление в партию
1959
Член КПСС с 1959 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земляков Александр Павлович
Мать ребёнка: Землякова Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земляков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Землякова Антонина Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Ковшевой завода Серп и Молот Золоторожский вал, д.11
Военная служба
Неизвестно
ВУС: Артиллеристы противотанковой артиллерии 033/303303 Воен.Б. "НМ 0811776"
Смерть
03.01.1974
Причина смерти: хронический лимфолейкоз