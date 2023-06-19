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Земляков Павел Евдокимович

Место рождения

Тульская область, воловский район, дер. Ленинка

Дата рождения

29.09.1925

Дата смерти

03.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1925

Отец: Земляков Евдоким Павлович

Мать: Землякова Анисия Егоровна

Тульская область, воловский район, дер. Ленинка
Образование
1939
образование 6 классов с 1939 г.
Бракосочетание
27.?.1952

Жена: Землякова Антонина Григорьевна

Бюро ЗАГС Первомайского района г. Москва
Вступление в партию
1959
Член КПСС с 1959 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земляков Александр Павлович

Мать ребёнка: Землякова Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земляков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Землякова Антонина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Ковшевой завода Серп и Молот Золоторожский вал, д.11
Военная служба
Неизвестно
ВУС: Артиллеристы противотанковой артиллерии 033/303303 Воен.Б. "НМ 0811776"
Смерть
03.01.1974
Причина смерти: хронический лимфолейкоз