Чамрова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чамрова Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1905

Дочь: Чамрова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Чамров Михаил Александрович

Афанасьевская церковь 24.02.1905 Подгородние жители Антонина Михайловна Чамрова Подгородние жители отец крестьянин Михаил Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Пелагея Васильевна Чамрова... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чамров Михаил Александрович

Место жительства
Неизвестно
Подгородние жители
Смерть
Неизвестно