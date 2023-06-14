Чамрова Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1905
Дочь: Чамрова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Чамров Михаил Александрович
Афанасьевская церковь 24.02.1905 Подгородние жители Антонина Михайловна Чамрова Подгородние жители отец крестьянин Михаил Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Пелагея Васильевна Чамрова... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Подгородние жители
Смерть
Неизвестно