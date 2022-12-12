Цыбезов Климент Андреев
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Цыбезов Андрей Степанов
Мать: Ирина Евсеева
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Цыбезов Евдоким Клементьев
Мать ребёнка: Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ксения Клементьева
Мать ребёнка: Прасковья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Карпова
Смерть
1814