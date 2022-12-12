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Цыбезов Климент Андреев

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Цыбезов Андрей Степанов

Мать: Ирина Евсеева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Цыбезов Михей Клементьев

Мать ребёнка: Прасковья Карпова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Цыбезов Евдоким Клементьев

Мать ребёнка: Прасковья Карпова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ксения Клементьева

Мать ребёнка: Прасковья Карпова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Карпова

Смерть
1814
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