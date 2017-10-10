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Баринова Анна Никитична
Баринова Анна Никитична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.2017
Пол
Женский
Отец
Баринов Никита Сергеевич
1992 г.р.
Мать
Баринова (Василенко) Марина Федоровна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
HE
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.2017
Отец:
Баринов Никита Сергеевич
Мать:
Баринова Марина Федоровна
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