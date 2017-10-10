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Баринова Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.2017

Пол

Женский

Добавил:

HE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.2017

Отец: Баринов Никита Сергеевич

Мать: Баринова Марина Федоровна

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