Фомина Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомина Мария Григорьевна

Фомина Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Фомин Иван Григорьевич

Мать: не указана

Смерть
1990