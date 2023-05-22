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Фомина Мария Григорьевна
Фомина Мария Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1990
Пол
Женский
Отец
Фомин Иван Григорьевич
1906 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Фомин Иван Григорьевич
Мать: не указана
Смерть
1990
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