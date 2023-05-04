Сёмина (Куроптева) Галина Николаевна
Место рожденияД. Вершина, Аларского р-на, Иркутской обл.
Дата рождения02.02.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1947
Д. Вершина, Аларского р-на, Иркутской обл.
Бракосочетание
10.01.1967
Муж: скрыто настройками приватности
Г.Черемхово, Иркутская обл
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Рождение ребёнка
29.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Город Черемхово, Иркутская область