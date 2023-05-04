Сёмина (Куроптева) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмина (Куроптева) Галина Николаевна

Место рождения

Д. Вершина, Аларского р-на, Иркутской обл.

Дата рождения

02.02.1947

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

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Место
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Рождение
02.02.1947

Отец: Куроптев Николай Степанович

Мать: Куроптева Ульяна Федоровна

Д. Вершина, Аларского р-на, Иркутской обл.
Бракосочетание
10.01.1967

Муж: скрыто настройками приватности

Г.Черемхово, Иркутская обл
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Рождение ребёнка
29.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Город Черемхово, Иркутская область