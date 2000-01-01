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Малыхова лилия фаилевна
Малыхова лилия фаилевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.1963
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Галиева нурания авхадулловна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1963
Отец: не указан
Мать:
Галиева нурания авхадулловна
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