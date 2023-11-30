Кулин Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения19.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1857
Отец: Кулин Иван Дементьевич
Мать: Кулина Марфа Афанасьевна
Бракосочетание
26.10.1877
Жена: Кулина Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
30.09.1879
Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кулина Ольга Гаврииловна
Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
21.10.1884
Сын: Кулин Дмитрий Гавриилович
Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
22.01.1887
Сын: Кулин Василий Гавриилович
Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
08.03.1889
Сын: Кулин Александр Гавриилович
Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
20.10.1890
Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.1893
Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
29.10.1894
Дочь: Александра Гаврииловна
Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1895
Сын: Кулин Николай Гавриилович
Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна
Рождение ребёнка
22.10.1897
Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна
Смерть
Неизвестно