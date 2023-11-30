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Кулин Гавриил Иванович

Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1857

Отец: Кулин Иван Дементьевич

Мать: Кулина Марфа Афанасьевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.10.1877

Жена: Кулина Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
30.09.1879

Сын: Кулин Сергей Гавриилович

Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кулина Ольга Гаврииловна

Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
21.10.1884

Сын: Кулин Дмитрий Гавриилович

Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1887

Сын: Кулин Василий Гавриилович

Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1889

Сын: Кулин Александр Гавриилович

Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1890

Сын: Кулин Яков Гавриилович

Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1893

Сын: Кулин Семён Гавриилович

Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1894

Дочь: Александра Гаврииловна

Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.12.1895

Сын: Кулин Николай Гавриилович

Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.1897

Сын: Кулин Михаил Гавриилович

Мать ребёнка: Кулина Анисия Васильевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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