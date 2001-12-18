Телелюев Павел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1926
Дата смерти18.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1926
Отец: Телелюев Фёдор Ефимович
Мать: Телелюева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
01.10.1953
Дочь: Седова Александра Павловна
Мать ребёнка: Телелюева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Ольга Ивановна
Смерть
18.12.2001
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область