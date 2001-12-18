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Телелюев Павел Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1926

Дата смерти

18.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1926

Отец: Телелюев Фёдор Ефимович

Мать: Телелюева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
01.10.1953

Дочь: Седова Александра Павловна

Мать ребёнка: Телелюева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Ольга Ивановна

Смерть
18.12.2001
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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