Волошина Мелания Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Волошина) Евдокия Миронова
Отец ребёнка: Волошин Мирон Антонов
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Волошин Мирон Антонов
Рождение ребёнка
23.05.1874
Отец ребёнка: Волошин Мирон Антонов
Смерть
Неизвестно