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Волошина Мелания Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волошин Мирон Антонов

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Волошина) Евдокия Миронова

Отец ребёнка: Волошин Мирон Антонов

Рождение ребёнка
1868

Сын: Волошин Стефан Миронов

Отец ребёнка: Волошин Мирон Антонов

Рождение ребёнка
23.05.1874

Сын: Волошин Михаил Миронов

Отец ребёнка: Волошин Мирон Антонов

Смерть
Неизвестно

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