Резунов Иоан Васильев
Место рождения
Дата рождения11.10.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1869 ст.
Крещение
12.10.1869 ст.
Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Скорбященской Божией Матери церковь, селения Насыпкой Феодосийского уезда. Восприемники: Керченский сын Иван Димитриевич Дема и Бахчисарайского мещанина Николая Кузьмина дочь Девица Мария
Смерть
Неизвестно