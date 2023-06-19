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Резунов Иоан Васильев

Место рождения

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

11.10.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1837 г.р.

Мать

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
11.10.1869 ст.

Отец: Резунов Василий Власиев

Мать: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Крещение
12.10.1869 ст.
Насыпное, Феодосия, Республика Крым
Скорбященской Божией Матери церковь, селения Насыпкой Феодосийского уезда. Восприемники: Керченский сын Иван Димитриевич Дема и Бахчисарайского мещанина Николая Кузьмина дочь Девица Мария
Смерть
Неизвестно