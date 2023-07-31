Казанкова (Бычкова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1931
Сын: Казанков Леонид Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.03.1933
Сын: Казанков Борис Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно