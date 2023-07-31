Казанкова (Бычкова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанкова (Бычкова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1931

Сын: Казанков Леонид Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.03.1933

Сын: Казанков Борис Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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