Гисс (Видершпан) Марта Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гисс (Видершпан) Марта Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Видершпан Яков Андреевич

Мать: Видершпан Марта Иоганновна

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