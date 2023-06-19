Григорьева (Чашкина) (Константинова) Агриппина
Место рождения
Дата рождения14.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
22.06.1872
Покровское, Норусовская волость, Ядринский уезд
Godparents:деревни Шалды-Бурдас из чуваш крестьянина Ефрема Петрова дочь, девица Евдокия Ефремова | Покровская церковь, с. Норусово
Бракосочетание
30.06.1896
Абызово, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Троицкая церковь, село Абызово
Рождение ребёнка
16.02.1900
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)
Рождение ребёнка
26.12.1901
Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)
Рождение ребёнка
15.04.1906
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)
Рождение ребёнка
29.01.1909
Дочь: Павлова Феодора
Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)
Рождение ребёнка
24.02.1912
Сын: Андреев Павел
Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)
Рождение ребёнка
1915
Сын: Андреев (чашкин) Терентий
Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)
Смерть
Неизвестно