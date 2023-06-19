Григорьева (Чашкина) (Константинова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева (Чашкина) (Константинова) Агриппина

Григорьева (Чашкина) (Константинова) Агриппина

Место рождения

Шалды-Бурдасы, Норусовская волость, Ядринский уезд

Дата рождения

14.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалды-Бурдасы, Норусовская волость, Ядринский уезд
Крещение
22.06.1872
Покровское, Норусовская волость, Ядринский уезд
Godparents:деревни Шалды-Бурдас из чуваш крестьянина Ефрема Петрова дочь, девица Евдокия Ефремова | Покровская церковь, с. Норусово
Бракосочетание
30.06.1896

Муж: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)

Абызово, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Троицкая церковь, село Абызово
Рождение ребёнка
16.02.1900

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
26.12.1901

Сын: Андреев (чашкин) Василий

Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1906

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.01.1909

Дочь: Павлова Феодора

Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1912

Сын: Андреев Павел

Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1915

Сын: Андреев (чашкин) Терентий

Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)

Рождение ребёнка
1920

Сын: Андреев (чашкин) Петр

Отец ребёнка: Григорьев (чашкин) Андрей (Адриан)

Смерть
Неизвестно