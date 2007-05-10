Малкова Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.2007

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2007

Отец: Малков Алексей Евгеньевич

Мать: Малкова Татьяна

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