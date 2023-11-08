Лопатина (Полежаева) Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Полежаева) Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Лопатин Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
04.03.1849 ст.

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
17.10.1852 ст.

Дочь: Полежаев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
05.08.1856 ст.

Сын: Лопатин Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
22.03.1857 ст.

Дочь: Лариса Григорьевна

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Григорий Николаевич

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