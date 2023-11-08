Лопатина (Полежаева) Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Лопатин Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
04.03.1849 ст.
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
17.10.1852 ст.
Дочь: Полежаев Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.1856 ст.
Сын: Лопатин Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
22.03.1857 ст.
Дочь: Лариса Григорьевна
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно