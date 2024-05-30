Эдуардов Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эдуардов Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эдуардов Анатолий Георгиевич

Мать: Эдуардова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эдуардова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Эдуардова Тамара-2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эдуардова Тамара-2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1981

Сын: Эдуардов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Эдуардова Тамара-2

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