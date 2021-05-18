Давыдова Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1964
Дата смерти18.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1987
Сын: Давыдов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
25.12.1995
Дочь: Лямина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.2021