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Давыдова Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1964

Дата смерти

18.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1987

Сын: Давыдов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
25.12.1995

Дочь: Лямина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Владимир Алексеевич

Смерть
18.05.2021