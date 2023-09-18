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Токарев Петр Александрович

Место рождения

Гусевка, Пензенская область

Дата рождения

06.03.1946

Дата смерти

01.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1946

Отец: Токарев Александр Андреевич

Мать: Токарева Елена Тимофеевна

Гусевка, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.03.1973

Дочь: Костерина Елена Петровна

Мать ребёнка: Токарева Любовь Николаевна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.07.1975

Сын: Токарев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Токарева Любовь Николаевна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Любовь Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
01.06.1992
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: возможно убийство
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