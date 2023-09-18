Токарев Петр Александрович
Место рожденияГусевка, Пензенская область
Дата рождения06.03.1946
Дата смерти01.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1946
Гусевка, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.03.1973
Дочь: Костерина Елена Петровна
Мать ребёнка: Токарева Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1975
Мать ребёнка: Токарева Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.06.1992
Причина смерти: возможно убийство