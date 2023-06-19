Калинин Петр Федоров
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Мавра Семенова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Мавра Семенова
Рождение ребёнка
21.03.1876
Сын: Калинин Иоан Петров
Мать ребёнка: Мавра Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Семенова
Смерть
Неизвестно