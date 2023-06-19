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Калинин Петр Федоров

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Калинин Александр Петров

Мать ребёнка: Мавра Семенова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Мавра Семенова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1876

Сын: Калинин Иоан Петров

Мать ребёнка: Мавра Семенова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Семенова

Смерть
Неизвестно