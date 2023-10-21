Горячкина Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячкина Васса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.01.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1872 ст.

Сын: Горячкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Горячкин Яков Филлипович

с. Долговское, Куртамышская волость, Челябинский уезд, Оренбургская Губерния
Смерть
22.01.1907 ст.
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