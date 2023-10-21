Горячкина Васса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.01.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1872 ст.
Сын: Горячкин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Горячкин Яков Филлипович
с. Долговское, Куртамышская волость, Челябинский уезд, Оренбургская Губерния
Смерть
22.01.1907 ст.