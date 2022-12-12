Матрёна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Степанова

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Место рождения

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1723 ст.

Дата смерти

1792 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Константин Корнеев

Отец ребёнка: Корней Зотов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Максим Корнеев

Отец ребёнка: Корней Зотов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Михаил Корнеев

Отец ребёнка: Корней Зотов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корней Зотов

Смерть
1792 ст.
Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
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