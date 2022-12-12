Матрёна Степанова
Место рождения
Дата рождения1723 ст.
Дата смерти1792 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743 ст.
Сын: Константин Корнеев
Отец ребёнка: Корней Зотов
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Максим Корнеев
Отец ребёнка: Корней Зотов
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Михаил Корнеев
Отец ребёнка: Корней Зотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корней Зотов
Смерть
1792 ст.