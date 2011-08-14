Бусловская Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.2011
Дочь: Посохова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Посохов Дмитрий
Рождение ребёнка
20.09.2013
Дочь: Магула Эмилия Евгеньевна
Отец ребёнка: Магула Евгений
Рождение ребёнка
01.10.2019
Дочь: Магула Ангелина Евгеньевна
Отец ребёнка: Магула Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Магула Евгений