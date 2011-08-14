Бусловская Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусловская Мария Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.2011

Дочь: Посохова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Посохов Дмитрий

Рождение ребёнка
20.09.2013

Дочь: Магула Эмилия Евгеньевна

Отец ребёнка: Магула Евгений

Рождение ребёнка
01.10.2019

Дочь: Магула Ангелина Евгеньевна

Отец ребёнка: Магула Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магула Евгений

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