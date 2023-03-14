Иконен (Шульц) Мария Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1912
Отец ребёнка: Иконен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
25.12.1919
Дочь: Катарина Иосифовна
Отец ребёнка: Иконен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: Ида Иосифовна
Отец ребёнка: Иконен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
24.11.1925
Отец ребёнка: Иконен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
15.02.1927
Отец ребёнка: Иконен Иосиф Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно