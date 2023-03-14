Иконен (Шульц) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иконен (Шульц) Мария Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Иконен Иван Иосифович

Отец ребёнка: Иконен Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
25.12.1919

Дочь: Катарина Иосифовна

Отец ребёнка: Иконен Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: Ида Иосифовна

Отец ребёнка: Иконен Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
24.11.1925

Сын: Иконен Эйно Иосифович

Отец ребёнка: Иконен Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
15.02.1927

Сын: Иконен Вилье Иосифович

Отец ребёнка: Иконен Иосиф Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иконен Иосиф Петрович

Смерть
Неизвестно
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