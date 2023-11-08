Кабирова (Пискулина) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.2010
Сын: Кабиров Салават Рустамович
Отец ребёнка: Кабиров Рустам Фаридович
Рождение ребёнка
29.03.2015
Отец ребёнка: Кабиров Рустам Фаридович
Рождение ребёнка
24.05.2018
Сын: Кабиров Роберт Рустамович
Отец ребёнка: Кабиров Рустам Фаридович
Бракосочетание
Неизвестно