Кабирова (Пискулина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабирова (Пискулина) Татьяна Владимировна

Кабирова (Пискулина) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пискулин Владимир Валерьевич

Мать: Шаталина Наталья Олеговна

Рождение ребёнка
28.12.2010

Сын: Кабиров Салават Рустамович

Отец ребёнка: Кабиров Рустам Фаридович

Рождение ребёнка
29.03.2015

Сын: Кабиров Айдар Рустамович

Отец ребёнка: Кабиров Рустам Фаридович

Рождение ребёнка
24.05.2018

Сын: Кабиров Роберт Рустамович

Отец ребёнка: Кабиров Рустам Фаридович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабиров Рустам Фаридович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close