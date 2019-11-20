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Боярчук Анатолий

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Место рождения

Борбин, Рівненська область

Дата рождения

09.01.1962

Дата смерти

20.11.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1962

Отец: Боярчук Леонид

Мать: не указана

Борбин, Рівненська область
Бракосочетание
1983

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Борбин, Рівненська область
Смерть
20.11.2019
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