Боярчук Анатолий
Место рождения
Дата рождения09.01.1962
Дата смерти20.11.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1962
Отец: Боярчук Леонид
Мать: не указана
Бракосочетание
1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.11.2019