Алексеев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Николай Дмитриевич

Место рождения

Бор, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.12.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1921

Отец: Алексеев Дмитрий

Мать: не указана

Бор, Порховский муниципальный район, Псковская область
Военная служба
С 22.07.1941 по 12.02.1958
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Военкомат: 1. Порховский РВК, Псковская обл., Порховский р-н 2. Тихвинский РВК, г. Порхов Военные части: 9 гв. оаэ , 27 гв. бап , 199 гв. бап Воинское звание: капитан
Военная награда
05.12.1944
Севастополь, Украинская ССР
Был пилотом 9 отд. гвардейской АЭ ГВФ Приказ командующего ВВС Черноморского Флота №50-с от 05.12.1944 Воинское звание: гв. мл. лейтенант Кто наградил: ВВС Наименование награды: Орден Отечественной в... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Воинское звание: ст. лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Дата документа: 09.05.1945 Архив: ЦАМ... Показать все
Военная награда
19.11.1951
Воинское звание: ст. лейтенант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 19.11.1951 Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение до... Показать все
Смерть
Неизвестно
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