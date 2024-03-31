Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
1898
Сын: Федосеев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Федосеев Михаил Косьмин
Юдинки, город Алексин, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-Q6KT?i=159
Смерть
Неизвестно