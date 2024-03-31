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Евдокия Васильева

Место рождения

Маслово, Тарусский район , Тульская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслово, Тарусский район , Тульская губерния
Бракосочетание
1896

Муж: Федосеев Михаил Косьмин

Рождение ребёнка
1898

Сын: Федосеев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Федосеев Михаил Косьмин

Юдинки, город Алексин, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-Q6KT?i=159
Смерть
Неизвестно

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