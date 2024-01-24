Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Около 1743 г.р.
Около 1744 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1755 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Фекла Никитина

Отец ребёнка: Никита Семенович

Верхняя Бронна, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Сын: Пертюль Никитич

Отец ребёнка: Никита Семенович

Бронна, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
3 ревизия 1763 года
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Сын: Андрей Никитич

Отец ребёнка: Никита Семенович

Верхняя Бронна, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Wouti Мосей Никитин

Отец ребёнка: Никита Семенович

Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Penikkala / Пеники
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Семенович

Смерть
Неизвестно
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