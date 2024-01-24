Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713 ст.
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Фекла Никитина
Отец ребёнка: Никита Семенович
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Сын: Пертюль Никитич
Отец ребёнка: Никита Семенович
Бронна, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
3 ревизия 1763 года
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Сын: Андрей Никитич
Отец ребёнка: Никита Семенович
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Wouti Мосей Никитин
Отец ребёнка: Никита Семенович
Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Penikkala / Пеники
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Семенович
Смерть
Неизвестно