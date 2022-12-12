Щаулин Борис Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1905 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1906 ст.
Дочь: Щаулина Мария Борисовна
Мать ребёнка: Щаулина Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
21.08.1909 ст.
Дочь: Наталия Борисовна
Мать ребёнка: Щаулина Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1915 ст.
Дочь: Мария Борисовна
Мать ребёнка: Щаулина Елена Алексеевна
В честь преп.Марии, празднуется 26 января по ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щаулина Елена Алексеевна
Смерть
Неизвестно