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Щаулин Борис Егорович

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Место рождения

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
С 1905 ст.

Сын: Щаулин Пётр Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1906 ст.

Дочь: Щаулина Мария Борисовна

Мать ребёнка: Щаулина Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
21.08.1909 ст.

Дочь: Наталия Борисовна

Мать ребёнка: Щаулина Елена Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.01.1915 ст.

Дочь: Мария Борисовна

Мать ребёнка: Щаулина Елена Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
В честь преп.Марии, празднуется 26 января по ст.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щаулина Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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