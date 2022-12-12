Симанюк Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усатых Яков Федорович
Мать: Усатых Ульяна Антоновна
Рождение ребёнка
24.01.1949
Дочь: Дрёмова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Симанюк Павел Трофимович
Новомихайловка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно