Симанюк Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиманюк Татьяна Яковлевна

Симанюк Татьяна Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усатых Яков Федорович

Мать: Усатых Ульяна Антоновна

Рождение ребёнка
24.01.1949

Дочь: Дрёмова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Симанюк Павел Трофимович

Новомихайловка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симанюк Павел Трофимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close