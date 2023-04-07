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Бузин Николай Александрович

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Место рождения

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево

Дата рождения

17.05.1899

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1899

Отец: Бузин Александр Николаевич

Мать: Бузина Параскева Яковлевна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
29 мая 1899 г. по новому стилю
Крещение
23.05.1899
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
4 июня 1899 г. по новому стилю
Смерть
1899
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