Бузин Николай Александрович
Место рожденияЯрославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Дата рождения17.05.1899
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1899
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
29 мая 1899 г. по новому стилю
Крещение
23.05.1899
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
4 июня 1899 г. по новому стилю
Смерть
1899