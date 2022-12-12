Копылова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1652

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Копылов Тит Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1683

Дочь: Фролова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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