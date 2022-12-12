Копылова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1652
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Копылов Тит Иванович
Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1683
Дочь: Фролова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Копылов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно