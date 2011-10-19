Ильина (Костина) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1949
Дата смерти19.10.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова (Кулакова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ильин Николай Александрович
Смерть
19.10.2011