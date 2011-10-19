Ильина (Костина) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Костина) Вера Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1949

Дата смерти

19.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Олег Николаевич

Отец ребёнка: Ильин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова (Кулакова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ильин Николай Александрович

Смерть
19.10.2011

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