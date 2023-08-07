Логин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Яков Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Никифор Логинович
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Петр Логинович
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Александр Логинович
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
19.04.1770
Сын: Усов Иван Логинович
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иван Логинович
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1776