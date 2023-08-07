Логин Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логин Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Яков Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Никифор Логинович

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Петр Логинович

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Александр Логинович

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
19.04.1770

Сын: Усов Иван Логинович

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Иван Логинович

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Усов Тимофей Логинович

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1776
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