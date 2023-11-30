Зыков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Зыков Иван Агапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно