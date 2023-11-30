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Зыков Алексей Иванович

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Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1875

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Зыков Иван Агапович

Мать: Зыкова Матрена Дорофеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Савельевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Татьяна Савельевна

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