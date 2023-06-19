Пропорциональный Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1992
Отец: не указан
Мать: Боброва Лариса
Рождение ребёнка
22.01.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пропорциональная Полина
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пропорциональная Полина