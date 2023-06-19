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Пропорциональный Иван Андреевич

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Место рождения

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

13.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Жена

1995 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1992

Отец: не указан

Мать: Боброва Лариса

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пропорциональная Полина

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пропорциональная Полина