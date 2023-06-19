Парфенова (Куклина) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1960
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1960
Отец: Куклин Николай Ильич
Мать: Вязникова Анна Петровна
Бракосочетание
25.06.1982
Рождение ребёнка
14.10.1983
Сын: Парфенов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Парфенов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
09.10.1984
Сын: Парфенов Иван Александрович
Отец ребёнка: Парфенов Александр Николаевич
Развод
26.06.2017