Парфенова (Куклина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Куклина) Галина Николаевна

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Место рождения

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1960

Отец: Куклин Николай Ильич

Мать: Вязникова Анна Петровна

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.06.1982

Муж: Парфенов Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1983

Сын: Парфенов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Парфенов Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1984

Сын: Парфенов Иван Александрович

Отец ребёнка: Парфенов Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Развод
26.06.2017

Муж: Парфенов Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область