Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1844

Дочь: Малинина Анна

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма

Рождение ребёнка
01.02.1849

Сын: Пономарев Иван

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма

Тобольская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1855

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма

Тобольская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1858

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма

Тобольская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1866

Сын: Пономарев Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Кузьма

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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