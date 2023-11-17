Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1844
Дочь: Малинина Анна
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма
Рождение ребёнка
01.02.1849
Сын: Пономарев Иван
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма
Тобольская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1855
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма
Тобольская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1858
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма
Тобольская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1866
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарев Кузьма
Смерть
Неизвестно