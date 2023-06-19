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Соколов Кондратий Куприянович

Место рождения

Жары, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жары, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Жары, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Прокофий Кондратьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Жары, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Кондратьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно