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(Чурсина) Пелагея Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Чурсин Иван Ларионов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.02.1897

Муж: Григорьев Максим Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
22.03.1899

Дочь: Мария Максимова

Отец ребёнка: Григорьев Максим Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.06.1903

Дочь: Марфа Максимова

Отец ребёнка: Григорьев Максим Семенов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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