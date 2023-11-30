(Чурсина) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Чурсин Иван Ларионов
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1897
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
22.03.1899
Дочь: Мария Максимова
Отец ребёнка: Григорьев Максим Семенов
Рождение ребёнка
23.06.1903
Дочь: Марфа Максимова
Отец ребёнка: Григорьев Максим Семенов
Смерть
Неизвестно