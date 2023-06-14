Ульянова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1979

Отец: Баженов Владимир Ильич

Мать: Баженова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
04.11.1998

Сын: Ульянов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Ульянов Андрей Михайловирч

Рождение ребёнка
04.05.2000

Сын: Ульянов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Ульянов Андрей Михайловирч

Рождение ребёнка
21.01.2013

Дочь: Ульянова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Ульянов Андрей Михайловирч