Ульянова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1979
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1979
Отец: Баженов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
04.11.1998
Сын: Ульянов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Ульянов Андрей Михайловирч
Рождение ребёнка
04.05.2000
Отец ребёнка: Ульянов Андрей Михайловирч
Рождение ребёнка
21.01.2013
Дочь: Ульянова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Ульянов Андрей Михайловирч